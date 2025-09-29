Госслужащую из Прикамья осудили за многомиллионный обман с выплатами на ЖКХ

Сотрудницу госучреждения в Пермском крае признали виновной в мошенничестве с бюджетными выплатами на сумму более 35 миллионов рублей. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Правоохранители установили, что с января 2021 года по декабрь 2024 года 34-летняя женщина систематически вносила ложные данные в базы данных о наличии льгот у себя и двух знакомых. Используя служебный доступ, она оформляла фиктивные статусы «инвалид общего заболевания», «многодетная малоимущая семья» и «ветеран труда». На этом основании злоумышленнице и ее знакомым начислялась компенсация на оплату услуг ЖКХ. При этом она вручную увеличивала суммы выплат в десятки раз, добавляя нули.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД выявили более 40 преступных эпизодов. Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб. Приговор пока не вступил в силу.