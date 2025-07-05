Учредителя ритуальной фирмы пытали молотком на глазах у жены в Петербурге

Четверо мужчин напали на пожилых супругов в Санкт-Петербурге. Налетчики пытали пенсионера, чтобы узнать код от сейфа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, 79-летнего учредителя фирмы ритуальных услуг били молотком на глазах у жены. Грабители раздробили ему пальцы на ноге.

Пострадавший не выдержал пыток и сообщил преступникам код от сейфа. В общей сложности они унесли с собой 4,6 миллиона рублей и мобильные телефоны супругов.

Женщина освободила себя и мужа и вызвала полицейских. Пострадавшего доставили с травмами в больницу.

В ходе расследования силовики вышли на след подозреваемых. Ими оказались три петербуржца и один житель Дагестана.

Ранее в Петербурге мужчина похитил бывшую подругу, чтобы выяснить причину расставания. Он несколько раз ударил женщину по голове и затолкал в машину.