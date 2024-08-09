Житель Ленобласти предстанет перед судом в Петербурге за похищение бывшей подруги

Уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летнего жителя Ленобласти, передали в суд Северной столицы. Мужчину обвинили в похищении бывшей подруги, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Согласно данным ведомства, фигурант уговорил девушку сесть в его машину, после чего заблокировал двери. В пути агрессор несколько раз ударил пассажирку по голове, демонстрировав молоток.

Потерпевшей удалось сбежать. Обвиняемый заявил, что таким образом пытался понять причину расставания с возлюбленной. В ближайшее время предполагаемый злоумышленник предстанет перед судом.