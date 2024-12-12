Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье

СК: в жилье последовательницы украинской секты в Москве прошли обыски

В Москве женщину заподозрили в спонсировании украинской секты. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, фигурантка участвовала в деятельности нежелательной организации. Она предоставила деньги для обеспечения работы украинского сообщества, активисты которого принуждают россиян совершать экстремистские преступления.

«По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по месту жительства подозреваемой», — сообщили в пресс-службе.

В рамках оперативных мероприятий удалось установить еще троих причастных к преступной деятельности.

По данным источника 360.ru, речь идет об участниках общественного движения «Аллатра»* — проекта украинских и американских спецслужб по оказанию деструктивного воздействия на российское общество. Руководитель организации — гражданин Украины, в 90-е он был последователем секты «Белое братство».

Активными членами «Аллатры»* являются экс-глава СБУ и замруководителя офиса президента Украины. Организатора секты в России задержали в прошлом году в Солнечногорске, сейчас он находится в СИЗО.

В октябре 2024 года силовики обнаружили и пресекли работу ячейки «Аллатры»* в Саратовской области.

*Движение признано нежелательной организацией в РФ.