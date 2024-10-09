Силовики накрыли ячейку проукраинской секты «Аллатра» в Саратовской области

Силовики обнаружили и пресекли работу ячейки проукраинской секты «Аллатра»* в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Специалисты провели обыски по местам сбора и проживания лидеров и активных участников ячейки. Они изъяли печатные агитационные материалы с символикой организации и литературу, которая входит в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.

Подозреваемых отправили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, которую в России признали нежелательной.

В Генпрокуратуре сообщили, что секта «Аллатра»* представляет собой «псевдорелигиозное движение». Ее основали на Украине, однако организация работала в России и некоторых других странах.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории России.