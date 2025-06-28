Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний в Екатеринбурге

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Об этом сообщили на сайте министерства.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня 2025 года российскими силовиками рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники», — заявили в МИД.

СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области ранее сообщили о проведении мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, в рамках которых правоохранители задержали ряд подозреваемых. У них также провели обыски.

О задержания рассказали местные жители. По словам очевидцев, силовики «хватали и увозили» азербайджанцев десятками на Ленина, 17.