Участника СВО осудили за убийство супруги в день свадьбы в Тюменской области

Военный из Тюменской области убил жену в день свадьбы после возвращения с СВО. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой на материалы судебного заседания.

Пошел на СВО, чтоб избежать тюрьмы

Алексей Марчуков до службы в армии работал на пилораме в селе Юргинском и не раз привлекался к ответственности за дебоширство. По словам его сестры, в очередной раз мужчине пришлось выбирать между тюрьмой и заключением контракта для участия в спецоперации.

После подписания контракта Марчуков дважды приезжал в отпуск из зоны боевых действий. Во время второго отпуска 4 марта он сыграл свадьбу со своей сожительницей Мариной.

Сестра обвиняемого рассказала, что после свадьбы молодожены приехали к ней в гости, чтобы отпраздновать. В ту же ночь, когда после скромного застолья у сестры молодожены вернулись домой, между ними произошел конфликт на почве ревности.

Марчуков ударил жену по лицу, после чего нанес смертельный удар ножом в область сердца. А утром родственникам сообщили о произошедшем преступлении.

Не первая ссора

Сын погибшей женщины рассказал, что в отношениях его матери с Марчуковым часто возникали ссоры. В прошлом году мужчина уже проявлял агрессию по отношению к женщине, но тогда они помирились.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 17 июля вынес приговор по данному делу. Марчукова приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом осужденный уже выразил желание вернуться на фронт.

Ранее житель станицы Новорождественской Краснодарского края решил расправиться с женой, порезав ее и оставив в ванной. Женщина притворилась мертвой и таким образом сумела спастись.