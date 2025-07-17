Бросил умирать в ванной. Мужчину задержали на Кубани за попытку убить жену

СК: житель Кубани приковал жену наручниками и хотел инсценировать ее суицид

Женщина притворилась мертвой, когда ее пытался убить собственный муж. Расправиться с женой решил житель станицы Новорождественской Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вечером 13 июля мужчина приехал домой к супруге, с которой жил раздельно. В ходе конфликта он напал на женщину. Злоумышленник сковал ее руки наручниками, обмотал ноги и заклеил рот скотчем.

Потом положил жертву в наполненную водой ванну и порезал ей запястья. Женщина сделала вид, что потеряла сознание.

Решив, что жена умерла, мужчина скрылся, уничтожив все улики. Позже он позвонил в экстренные службы с сообщением о попытке самоубийства супруги.

Однако женщина выбралась на улицу и позвала на помощь соседей. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Подозреваемого задержали, скоро ему предъявят обвинение.

В Новосибирске школьница попыталась убить девочку канцелярским ножом. Пострадавшая спасла себе жизнь, притворившись мертвой.