Участника ограбления курьера в Москве-Сити задержали в Ростове-на-Дону

Полицейские Ростова-на-Дону при участии бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в соучастии в ограблении в центре Москвы курьера, перевозившего 127 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Она напомнила, что нападение на перевозчика денег около высоток в Москве-Сити произошло 25 мая. Злоумышленники отобрали у курьера сумку с крупной суммой и оперативно скрылись. Несколько подозреваемых правоохранители задержали в тот же день. Но один злоумышленник успел скрыться.

У третьего задержанного изъяли 220 тысяч рублей, которые, предположительно, он получил в качестве награды за нападение. В ближайшее время подозреваемого доставят в Москву для проведения следственных действий.

Первых подозреваемых в нападении на курьера задержали в московском жилом комплексе «Спортивный квартал». Увидев сотрудников силовых структур один из злоумышленников открыл стрельбу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

После задержания одного из подозреваемых доставили в Пресненский суд Москвы, который по ходатайству следствия отправил его под стражу на два месяца.