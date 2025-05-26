Мужчины устроили перестрелку у детской площадки в Новой Москве

В Новой Москве вооруженные мужчины устроили стрельбу в жилом комплексе «Спортивный Квартал». В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На запись попал момент задержания одного из подозреваемых.

«Одного поймали, второй убежал вроде», — сообщил очевидец.

Местные жители видели, как из подъезда дома выбежали два человека. По словам некоторых свидетелей, злоумышленников было трое.

«Перестрелка была через детскую площадку, бежали и стреляли. Слава богу, нет жертв <…> В чате дома пишут, что слежка была за преступниками», — рассказала местная жительница Алена.

Источник Telegram-канала «112» сообщил, что в ЖК «Спортивный квартал» задерживали преступников, ограбивших курьера, который вез 127 миллионов рублей наличными.

Накануне возле башни «Империал» в Москва-Сити обворовали 34-летнего курьера Дмитрия К. Он должен был перевезти крупную сумму за 10 тысяч рублей. Заказчик предупредил его, что в чемоданчике — 127 миллионов. Сам курьер не видел денег, но встретил бородатых незнакомцев, которые ударили его по голове и забрали посылку.

«Сегодня силовики провели оперативные мероприятия и догнали грабителей. Один из них начал отстреливаться», — сообщил «112».

Никто не пострадал. Там, по предварительным данным, был еще один налетчик. О его задержании пока ничего не известно.

Ранее неизвестные открыли огонь по полицейским в Махачкале. Погибли три человека.