Одного из обвиняемых в нападении на курьера в Москве-Сити арестовали

Пресненский суд Москвы арестовал Хамида Ибрагимова на два месяца. Его обвиняют в нападении на курьера, который перевозил 127 миллионов рублей в Москве-Сити. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, обвиняемый вместе с другими людьми вступил в сговор. Они напали на человека, перевозившего деньги, избили его и похитили чемодан с деньгами. Преступники скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению. Потерпевшему был нанесен особо крупный материальный ущерб.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — отметили в пресс-службе.

Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео момента задержания подозреваемых. Одного из них задержали в жилом комплексе «Спортивный квартал». Местные жители сообщили, что слышали перестрелку.