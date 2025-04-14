Участника незаконного вооруженного формирования задержали в Херсонской области

Силовики Херсонской области пресекли деятельность участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Херсонской области.

По версии следствия, россиянин 1977 года рождения вступил в ряды НВФ в декабре 2015 года. Группировка занималась продовольственной, энергетической и водной блокадой Крыма и возвращением полуострова в состав Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, противоречащим интересам России. Виновному по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый задержан. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления, а также ищут людей, связанных с обвиняемым.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли нелегальную деятельность по изготовлению огнестрельного оружия в Ленинградской области.