Участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19 опровергли
ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в волгоградской ИК
Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФСИН России.
«Осужденный Хусинов не принимал участия в захвате заложников 23 августа в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», — заявили в ведомстве, комментируя разошедшуюся по Telegram-каналам ориентировку на заключенного.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время сообщат матери Хусинова о том, где он находится.
Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова ранее заявляла, что на появившихся в Сети видеокадрах нет ее сына, хотя он считался причастным к захвату заложников.
Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в минувшую пятницу захватили заложников. Снайперы спустя несколько часов ликвидировали четверых преступников и помогли освободить заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо пострадали.