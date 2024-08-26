Участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19 опровергли

ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в волгоградской ИК

Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Осужденный Хусинов не принимал участия в захвате заложников 23 августа в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», — заявили в ведомстве, комментируя разошедшуюся по Telegram-каналам ориентировку на заключенного.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время сообщат матери Хусинова о том, где он находится.

Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова ранее заявляла, что на появившихся в Сети видеокадрах нет ее сына, хотя он считался причастным к захвату заложников.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в минувшую пятницу захватили заложников. Снайперы спустя несколько часов ликвидировали четверых преступников и помогли освободить заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо пострадали.