Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 заявила о непричастности сына

Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Х., которого подозревают в организации нападения на сотрудников ФСИН, заявила, что на распространенных в интернете видеозаписях ее сына нет. Об этом женщина заявила в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что через два месяца сын должен выйти на свободу, и теперь хочет узнать о его местонахождении.

«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал его туда? В тюрьме сидит он, но среди этих людей, которые убивали, его нет», — заявила родственница осужденного.

Она подтвердила, что сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По словам женщины, он не способен пойти на захват заложников и убийство.

В пятницу, 23 августа, заключенные ИК № 19 в Волгоградской области напали на работников колонии. В результате погибли четыре сотрудника УФСИН, еще четверо получили ранения.