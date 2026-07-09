Убившую дочь жительницу Ачинска отправили под арест

Жительницу Ачинска, убившую собственную дочь, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в «Максе» .

Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Обвиняемая дала подробные показания и продемонстрировала обстоятельства содеянного на месте преступления.

«Мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения фигурантки к ее матери, супругу и погибшей дочери», — сообщили следователи.

Женщина вышла из дома вместе с дочерью 27 июня и не вернулась. Убив девочку, она спрятала тело у железнодорожной насыпи и уехала автостопом. Ее муж заявил в полицию о пропаже, начались поиски.

Погибшего ребенка нашли 5 июля. Местонахождение пропавшей женщины установили, благодаря анализу материалов видеонаблюдения.