Убившую 7-летнего ребенка в Бердянске девочку отправили в СИЗО

В Запорожской области 14-летнюю жительницу Бердянска, убившую семилетнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Обвиняемой в убийстве семилетнего ребенка суд по ходатайству следователя СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в ведомстве.

Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу. Выполняют необходимый комплекс следственных действий.

Следователь СК на заседании в Мелитопольском межрайонном суде заявил, что подросток под тяжестью предъявленного ей обвинения может попытаться скрыться от правосудия, а также воздействовать на свидетелей и даже совершить новые преступления.

Подростка задержали по горячим следам. Семиклассница забила свою жертву молотком, подражая битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Последние сейчас отбывает пожизненный срок. На месте преступления она оставила записку серийному убийце.