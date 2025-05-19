Убила еще нескольких. Фанатка битцевского маньяка дала показания

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве семилетней девочки 14-летнюю жительницу Бердянска. Она рассказала правоохранителям о том, как совершала преступление. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

«Я пошла, сначала взяла сумку, молоток, дневник, где все записывала. Смотрю — она идет, мелкая. Идем в сторону посадки, я место заранее приметила. Начала колотить ее, очень много раз ударила», — спокойно поделилась с сотрудниками правоохранительных органов школьница.

По данным следствия, убийство произошло вечером 16 мая. Школьница увидела на улице первоклассницу и увела ее в сторону лесополосы под предлогом прогулки. Там несколько раз ударила ее молотком. Семилетняя девочка скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, в ходе допроса 14-летняя школьница заявила, что убила еще несколько человек. Сейчас следователи-криминалисты и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра разыскивают других пострадавших и проводят судебные экспертизы.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что школьница является поклонницей битцевского маньяка Александра Пичушкина и рядом с телом убитого ею ребенка она оставила записку, в которой призналась преступнику в любви.