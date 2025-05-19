В Бердянске 14-летнюю фанатку битцевского маньяка задержали за убийство первоклассницы

В Бердянске 14-летнюю подражательницу битцевского маньяка Александра Пичушкина задержали по подозрению в жестоком убийстве семилетней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, задержанная по горячим следам семиклассница забила жертву молотком, как действовал и отбывающий пожизненный срок Пичушкин. Школьница оставила рядом с телом ребенка записку, в которой призналась в любви к маньяку.

Тело первоклассницы нашли в лесу неподалеку от местного завода. Девочку искали с вечера 16 мая, когда она вышла погулять с подружками во двор своего дома на улице Кабельщиков и не вернулась назад.

Ранее стало известно, что битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах мужчин и женщин. Преступник с 2008 года находится в колонии особого режима «Полярная сова».