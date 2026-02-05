Убивший сожительницу дагестанец назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве сожительницы дагестанец заявил, что причиной преступления стала ревность — женщина «повела себя с ним холодно». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

«Подозреваемый, ссылаясь на то, что убийство произошло на почве приступа ревности, пояснил, что потерпевшая повела с себя ним холодно и по одной из брошенной ею фраз он решил, что та ему изменяет», — сообщили в пресс-службе.

Убийство произошло в середине декабря прошлого года в селе Красный Восход. Дагестанец на почве ревности задушил свою сожительницу, с которой состоял в «религиозном браке». Потом мужчина погрузил труп в машину и вывез тело в соседний район, где и похоронил его. Труп сожительницы он омыл в канале, замотал в простыню и закопал.

У погибшей осталось четверо детей, младшему — семь месяцев. Через семь недель мужчина явился с повинной в полицию. Районный суд арестовал фигуранта на два месяца.

