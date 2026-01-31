Расчленителя многодетной матери арестовали в Дагестане

Дербентский городской суд отправил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы села Джалган. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Судья согласился с доводами следствия и заключил фигуранта под стражу до 27 марта. Постановление инстанции в законную силу пока не вступило.

По данным следствия, 23 января без вести пропала 36-летняя женщина. Правоохранители установили подозреваемого, которым оказался ее знакомый 1997 года рождения.

Расчлененные и обугленные останки погибшей обнаружили на окраине одного из сел после нескольких дней поисков. Источник 360.ru сообщал, что у женщины осталось трое детей. Вся семья шокирована случившимся.