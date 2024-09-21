Убивший почти 40 человек маньяк-иконописец похитил ребенка у экс-супруги в Москве

Маньяк-иконописец Артур Рыно, убивший 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь у бывшей жены в Москве, сообщил Telegram-канал Shot . По его данным, мужчина забрал девочку из детского сада и скрылся.

Мать девочки — 27-летняя мастер пирсинга. Она познакомилась с Артуром в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии. Девушка знала о криминальном прошлом избранника, но он был красив, неагрессивен, поэтому пара поженилась. Мужчина взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь.

У пары появился ребенок, но в 2022 году супруги развелись. По словам девушки, муж поднял на нее руку. Дочка осталась жить с матерью, но с отцом виделась.

«Недавно мать приехала забирать дочь в детский сад после работы, но воспитатели сообщили ей, что девочку уже забрал папа якобы на выходные», — сообщили авторы публикации.

Дозвониться до бывшего мужа не получилось. Найти ребенка удалось лишь через четыре дня в Павловском Посаде. Теперь женщины пытается через суд «оградить малышку от отца-убийцы».

Когда Рыно было 17 лет, он основал банду скинхедов. Следствие доказало его причастность к 20 убийствам, однако всего мужчина лишил жизни 37 человек, уточнили авторы статьи. Мужчина называл себя чистильщиком, отправлял своим возлюбленным части тел жертв, а сам учился в школе иконописи имени Киселева.

Ранее появилась информация, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем», вышел на свободу и пропал. Преступник, который гипнотизировал и убивал жертв, уехал в неизвестном направлении. Однако позже выяснилось — информация о том, что осужденного за убийства, изнасилования и грабежи Продана освободили, не соответствует действительности. В УФСИН заверили, что его отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.