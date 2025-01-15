Убивший друга из-за оскорбления житель Алтая служил в Афганистане

Житель поселка Поперечное в Алтайском крае заявил, что убивший друга мужчина служил в Афганистане. Об этом он рассказал 360.ru.

«Поругались, один не стерпел да зарезал», — подчеркнул местный житель.

По его словам, Михаил мог назвать Игоря «плохим словом», а трагедия произошла из-за того, что пьяный человек цепляется буквально за все.

Житель поселка уточнил, что погибший не был пьяницей, а спиртное употреблял только по праздникам или для того, чтобы расслабиться. Он был плотником и регулярно выходил на работу. У мужчины остались две дочери, одна из них еще ходит в школу.

Схватившийся за нож разнорабочий Михаил в юности служил в Афганистане, а в последнее время собирался на СВО. Его супруга и сын умерли. Друга он убил якобы за то, что тот назвал его голубым*.

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