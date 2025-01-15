Россиянин жестоко убил друга после шутки про голубого

В Алтайском крае мужчина убил друга за то, что тот назвал его голубым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В поселке Поперечное встретились 52-летний Игорь и 56-летний Михаил, чтобы выпить и поиграть в покер. Между приятелями вспыхнула ссора, в ходе которой первый назвал второго голубым. Хозяин дома Михаил оскорбился и несколько раз ударил обидчика ножом.

Через некоторое время к нему пришел еще один друг — 57-летний Юрий. Он увидел на полу Игоря с ранениями, после чего Михаил признался в содеянном. Спасти пострадавшего не удалось.

Полиция задержала убийцу. Против него завели уголовное дело.

В Ханты-Мансийском автономном округе 44-летний мужчина в конце декабря убил своего друга с помощью отвертки. До этого приятели вместе употребляли алкоголь.

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