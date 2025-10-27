Убившие отца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились на заседании суда

Сестры Хачатурян впервые за шесть месяцев появились вместе на заседании суда, где рассматривают апелляцию родственников их убитого отца Михаила Хачатуряна. Родные продолжают добиваться отмены решения суда, который посмертно признал мужчину виновным в систематическом насилии над дочерями, сообщил 360.ru адвокат Георгий Чугуашвили.

Защита семьи покойного настаивает, что в приговоре отсутствуют доказательства вины Михаила Хачатуряна. Чугуашвили заявил, что на предыдущем процессе эпизоды обвинения не были полноценно исследованы, а попытки задать девушкам вопросы о предполагаемом насилии, по его словам, пресекались судом.

Адвокат Алексей Папенов добавил, что суть обвинений против Михаила Хачатуряна строится исключительно на показаниях дочерей, у которых, как убивших отца, есть мотив его оговаривать.

Рассмотрение жалобы родственников Хачатуряна 27 октября суд отложил. Сестры не давали комментариев журналистам. Следующее заседание по данному делу назначено на 10 ноября.

Дело сестер Хачатурян получило широкий общественный резонанс. В 2018 году девушки убили отца, утверждая, что защищались от многолетнего домашнего насилия. Суд признал их виновными, но освободил от наказания, учитывая пережитые мучения и длительную психотравмирующую ситуацию.