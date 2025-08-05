Жительница ХМАО получила семь лет колонии за убийство супруга

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор жительнице Нягани. Женщину признали виновной в убийстве собственного мужа на почве ревности. Об этом сообщил сайт Ura.ru о ссылкой на материалы суда.
По данным следствия, потерпевший, находясь в алкогольном опьянении, поднял руку на жену, после чего та схватила нож и нанесла мужчине смертельные ранения. Муж погиб спустя четверть часа после происшествия.
В суде обвиняемая подтвердила факт преступления, но заявила, что не помнит деталей произошедшего. Учитывая чистосердечное признание и искреннее раскаяние женщины, суд назначил ей наказание в виде семилетнего заключения в исправительной колонии общего режима.
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