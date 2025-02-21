Убийцу экс-мэра Самары могут определить по останкам, заявил адвокат
Адвокат Бушманов: установить убийцу экс-мэра Самары могут по останкам
Установить личность убийцы экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могут по останкам погибших. Об этом сайту kp.ru рассказал специалист по криминалистике и адвокат Игорь Бушманов.
В случае обнаружения останков тел, по ним, считает адвокат, криминалисты смогут определить не только количество причастных к убийству людей, но и их личности. Но он также признал, что нельзя исключать, что тела Тархова и его жены растворили в промышленных химикатах.
Однако юрист отметил, что доказать виновность внучки самарского экс-мэра в убийстве могут и не найдя никаких останков.
По его словам, одним из первых прецедентов, когда судили за убийство без тела погибшего, было дело бывшего начальника отдела безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина в 2007 году.
«Пичугина обвиняли в убийстве предпринимателя Горина с женой. Тела так и не нашли, но следствие доказало, что супруги были убиты Пичугиным», — припомнил Бушманов.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что при помощи новейшей техники в квартире убитых обнаружили следы крови, несмотря на обработку квартиры химикатами. Также там рассказали, что обвиняемая в убийстве внучка экс-мэра Самары получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды, сумма которых составила миллион рублей.