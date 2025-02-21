Убийцу экс-мэра Самары могут определить по останкам, заявил адвокат

Установить личность убийцы экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могут по останкам погибших. Об этом сайту kp.ru рассказал специалист по криминалистике и адвокат Игорь Бушманов.

В случае обнаружения останков тел, по ним, считает адвокат, криминалисты смогут определить не только количество причастных к убийству людей, но и их личности. Но он также признал, что нельзя исключать, что тела Тархова и его жены растворили в промышленных химикатах.

Однако юрист отметил, что доказать виновность внучки самарского экс-мэра в убийстве могут и не найдя никаких останков.

По его словам, одним из первых прецедентов, когда судили за убийство без тела погибшего, было дело бывшего начальника отдела безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина в 2007 году.

«Пичугина обвиняли в убийстве предпринимателя Горина с женой. Тела так и не нашли, но следствие доказало, что супруги были убиты Пичугиным», — припомнил Бушманов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что при помощи новейшей техники в квартире убитых обнаружили следы крови, несмотря на обработку квартиры химикатами. Также там рассказали, что обвиняемая в убийстве внучка экс-мэра Самары получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды, сумма которых составила миллион рублей.