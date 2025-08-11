Убийство Армена Саркисяна в Москве было терактом с участием смертника

Теракт в Москве, жертвой которого стал глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, совершил смертник. Об этом со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ сообщило РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, с начала этого года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью.
«В качестве примера можно привести теракт в ЖК „Алые паруса“ города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб», — сказал он.
