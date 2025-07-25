СК сообщил об украинском следе в подрыве главы батальона «Арбат»
Подрыв основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, по данным следствия, заказала украинская сторона, а выполнить его помогли представители этнического криминалитета. Об этом рассказал руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел СК России по Москве Максим Денисов в интервью MK.Ru.
«В расследовании имеется значительный прогресс», — отметил он.
По словам Денисова, уголовное дело переквалифицировали на теракт. Один из фигурантов сразу после преступления покинул Россию, он привлекается к ответственности заочно.
Взрыв произошел утром 3 февраля в фойе дома жилого комплекса «Алые паруса» в Москве. Пострадали пять человек, среди них жильцы и консьерж. Погибли двое, включая Армена Саркисяна.
Ущерб, нанесенный ЖК «Алые Паруса» после взрыва, составил около восьми миллионов рублей.