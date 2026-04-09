Убийство 25-летней давности раскрыли в Астраханской области

В Астраханской области спустя более 25 лет раскрыли убийство сотрудника милиции, которого избили до смерти возле ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Конфликт произошел в ночь на 27 февраля 1999 года у развлекательного заведения в центре Астрахани. Правоохранитель сделал замечание компании, которая нарушала общественный порядок.

В ответ на него напали несколько человек. Они нанесли милиционеру множество ударов руками, ногами и каким-то предметом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тогда найти преступников не удалось, и дело приостановили. Через четверть века следователи пересмотрели материалы, повторно опросили свидетелей и вычислили подозреваемого. В апреле 2026 года его задержали в другом регионе.

Следствие считает, что задержанный действовал не один. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве и отправили под стражу. Поиск остальных участников преступления продолжается.

