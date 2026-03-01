Заказное убийство 24-летней давности раскрыли в Петербурге

Расследование резонансного уголовного дела о расправе над супружеской парой в Объединенных Арабских Эмиратах помогло полицейским раскрыть заказное убийство, совершенное в 2002 году в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

При работе над делом о жестоком убийстве мужчины и женщины на территории ОАЭ оперативники выяснили, что один из задержанных, 54-летний житель Петербурга, может быть причастен к другому уголовному делу — расстрелу 40-летнего мужчины, чье тело нашли под Всеволожском в январе 2002 года. Преступление оставалось нераскрытым более двух десятилетий.

Сотрудники уголовного розыска также установили предполагаемого заказчика убийства. Им оказался 62-летний житель Сестрорецка. По версии следствия, мотивом для расправы стала личная неприязнь, а исполнителю за преступление заплатили 10 тысяч долларов.

Подозреваемого в организации убийства задержали в московском аэропорту Домодедово, после чего доставили в Санкт-Петербург и передали следственным органам. Возбуждено уголовное дело по факту организации убийства по найму, следователи продолжат дознание.

Ранее в Свердловской области правоохранители смогли раскрыть убийство, которое произошло 25 лет назад в Богдановиче. Тогда рецидивист совершил нападение на местного предпринимателя.