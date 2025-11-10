У возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область нашли незакрытые кредиты

Судебные приставы начали принудительно взыскивать задолженности по кредитам с возможного участника атаки дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области Артема Тимофеева*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации издания, подозреваемый набрал в России кредитов и перестал платить. В отношении него возбудили два исполнительных производства о взыскании, долг составил более 148 тысяч рублей.

Летом МВД объявило Тимофеева* и его жену Екатерину* в розыск в связи с причастностью к атаке дронов 1 июня. Тогда беспилотники-камикадзе ударили по Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям. Минобороны подтвердило, что некоторых участников теракта задержали.

После атаки БПЛА Тимофеева решила заработать на «популярности» и сделала платными сообщения в мессенджере. Она установила плату в 10 тысяч звезд Telegram, то есть примерно 17,7 тысячи рублей.