Причастная к запуску дронов в Иркутске Тимофеева решила заработать на «популярности»

Супруга Артема Тимофеева*, подозреваемого в причастности к атаке дронов на Иркутскую область, решила заработать на «популярности» и сделала платными сообщения в Telegram. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Екатерина Тимофеева* сделала в своем личном аккаунте платные сообщения — чтобы отправить девушке сообщение, нужно потратить 10 тысяч звезд Telegram, что в переводе на рубли примерно 17,7 тысячи», — отметили в агентстве.

Уроженца Донецка Артема Тимофеева* подозревают в причастности к атаке украинских беспилотников на аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня. Администрация города Усть-Кут 2 июня опубликовала ориентировку на Тимофеева*, спустя три дня его объявили в розыск, а 7 июня в список разыскиваемых попала и его супруга, Екатерина Тимофеева*.

Накануне Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.

Украина 1 июня атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов. В Минобороны сообщили о задержании некоторых участников теракта.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.