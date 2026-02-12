Стало известно, кто дал Фалейчику крупную взятку

Причиной задержания заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика стало получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, Фалейчик принял средства от директора организации детского отдыха за совершение действий в ее интересах при передаче в долгосрочную аренду имущественного комплекса детского лагеря «Юность».

Его доставят в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 12 февраля глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что Фалейчика задержали правоохранительные органы. Он уточнял, что интерес силовиков связан с деятельностью Фалейчика на посту главы Копейского городского округа. Губернатор добавлял, что в случае доказательства вины задержанный ответит по закону.

Ранее главу центра научного института МЧС задержали за взятки.