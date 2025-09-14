У военблогера Алехина нашли три автомобиля премиум-класса

Ставший участником скандала об отмывании денег военный блогер Роман Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса. Их общая стоимость превысила 10 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ .

В собственности блогера был электрокар ZEEKR 001 за 4,3 миллиона рублей. Для того, чтобы снизить сумму налогов, Алехин оформил его на ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю. И. Алехина».

Также в его распоряжении находился автомобиль Volkswagen Teramont, который продается в среднем за 3,5 миллиона рублей, и Haval H7 примерно той же стоимости.

Пять дней назад в Сети выложили видео, на котором Алехин обсуждает отмывание 200 миллионов рублей, которые должны пойти на гумпомощь бойцам СВО.

После вышло опровержение от самого блогера, однако в объяснении он привел совсем другие цифры, которые назвал «пожертвованием фонду от некоего бизнесмена».