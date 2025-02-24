У цыгана, угрожавшего отрезать язык челябинскому педагогу, изъяли машину

У цыгана Руслана Панченкова, прошлой осенью угрожавшего отрезать язык педагогу в Челябинске, изъяли автомобиль. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ФССП.
Такое решение приняли, чтобы взыскать с мужчины моральный вред в размере миллиона рублей по приговору суда.
В сентябре Панченков ворвался прямо на урок в городской школе № 71 и начал оскорблять педагога, в том числе матом. Перед этим учительница сделала замечание его сыну, и школьник пообещал пожаловаться отцу. Женщине стало плохо, ее отправили в больницу.
В октябре Металлургический районный суд признал мужчину виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы. Кроме того, ему запретили посещать детские учреждения. Панченков полностью признал вину и извинился перед учительницей.
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