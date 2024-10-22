Угрожавшему отрезать язык учителю цыгану вынесли приговор

Металлургический райсуд Челябинска огласил приговор Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык школьному учителю. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, сообщил сайт 74.RU .

В процессе разбирательства судья отметил, что мужчине также запрещено посещать детские учреждения. Панченков полностью признал свою вину и повторно извинился перед преподавателем. Дело рассматривали в упрощенном порядке.

Конфликт произошел 19 сентября в школе № 71, когда Панченков вместе с другом пришел в учебное заведение для выяснения обстоятельств замечания, сделанного его ребенку. Один из учащихся записал разговор мужчины с педагогом. В нем Панченков использовал неподобающие выражения. В результате учительница попала в больницу из-за плохого самочувствия после ссоры, а его задержали.

По материалам дела, на Панченкова составили административный протокол за мелкое хулиганство, и он получил 14 суток ареста. Однако в действиях мужчины усмотрели более серьезное правонарушение, в связи с чем привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мужчине утвердили обвинение и завели дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».