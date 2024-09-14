У сообщника экс-замминистра обороны нашли апартаменты за 250 млн рублей

Бизнесмен Сергей Бородин, задержанный по делу о взяточничестве против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, владел дорогой недвижимостью в Москве. Следователи обнаружили у него в собственности апартаменты в Якиманке и участок в Красногорске, сообщило РИА «Новости» .

В судебных документах упоминались три объекта недвижимости. К моменту задержания Бородин имел в собственности апартаменты площадью 233,7 квадратных метра за 250 миллионов рублей в старинном трехэтажном доме в третьем Кадашевском переулке недалеко от Кремля, участок в коттеджном поселке в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей и еще один в поселке бизнес-класса на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

В апреле Басманный суд заключил Бородина в рамках дела, возбужденного по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие заподозрило его в преступном сговоре. Другими фигурантами дела стали совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бывший замминистра обороны Иванов.