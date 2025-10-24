Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело

СК: ущерб по делу против Алексея Логвиненко оценили более чем в 47 млн рублей

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации города Ростов-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства, привлек кредит коммерческого банка», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что в результате действий чиновника бюджет города понес ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.

Задержание Логвиненко, о котором ранее сообщили СМИ, в СК подтвердили. В суд уже направили ходатайство о его аресте.