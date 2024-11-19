У Пашаева и его юрфирмы нашли долги перед налоговой

Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве, задолжал по налогам 707 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

А у юридической компании, учредителем которой числится бывший адвокат, зафиксировали отрицательное сальдо в 25 286 рублей. При этом счета этой фирмы заблокировали за долги.

Ранее следователь запретил Пашаеву свидания, в том числе с родственниками, а также отправку писем из следственного изолятора. Видеться теперь он может только с адвокатом. Такие жесткие меры приняли, чтобы не дать ему воплощать в жизнь новые мошеннические схемы. Пашаев находится в «Матросской тишине».

Бывшего адвоката обвинили в мошенничестве в особо крупном размере в адрес Алексея Блиновского, которому он пообещал за вознаграждение освободить жену Елену от уголовной ответственности. Кроме того, Пашаев мог притвориться раненным в зоне боевых действий, чтобы получить от государства три миллиона рублей.