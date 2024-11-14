Экc-адвокату Пашаеву запретили любое общение из СИЗО

Следователь запретил арестованному по обвинению в мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву свидания, в том числе с родственниками, а также отправку писем из СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Пашаеву запретили общение во избежание новых мошеннических действий с его стороны. По этой же причине предупредили двоих сокамерников экс-адвоката, чтобы те были внимательны при общении с ним. Теперь подсудимый видится только со своим адвокатом.

Shot уточнил, что Пашаева заключили в СИЗО «Матросская тишина», в одну камеру с «когда-то значимыми людьми с погонами».

Сам Пашаев сравнил условия в изоляторе с гостиничными, а также хорошо отозвался о местной администрации и распорядке дня.

«Настолько все на наивысшем уровне, с таким ремонтом. Чисто все. Спортзал, душ. Даже в квартире не бывает такого напора», — отметил он.

Ранее Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Экс-адвокат отказался от сотрудничества со следствием.