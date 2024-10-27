У липецких беглецов был подельник в колонии

Shot: у сбежавших заключенных был седьмой подельник в липецкой колонии

У шести беглых заключенных в липецкой колонии № 2 был подельник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подельник, указали в публикации, прикрывал отсутствие осужденных на рабочем месте в цеху. Заключенные вместо выполнения работ делали подкоп в заброшенном здании на территории колонии, которое расположено рядом с цехом по производству колючей проволоки. Планировавшие побег работали поближе к строению, которое давно не использовалось, уточнил Shot.

Силовики пока не поймали шестого сбежавшего заключенного. Пятого беглеца задержали в частном секторе села Петровское, его доставили в территориальный отдел полиции.

Расследование побега взяли на контроль в центральном главке Следственного комитета. Доклад о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц запросил глава СК Александр Бастрыкин.