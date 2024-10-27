Расследование побега из липецкой ИК-2 взяли на контроль в центральном главке СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц исправительной колонии ИК № 2 в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления СК России по Липецкой области Е. В. Шаповалову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела», — заявили в СК.

По версии следствия, шестеро отбывавших срок в исправительной колонии № 2 осужденных в Липецке сделали подкоп, с помощью которого совершили побег вечером 25 октября. Это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками колонии, подчеркнули в СК.

Силовики уже задержали пятерых сбежавших. Местонахождение шестого заключенного на данный момент неизвестно.