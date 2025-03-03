У экс-замглавы «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство

У бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Бориса Подольского, которого обвинили в финансовых махинациях, нашли иностранное гражданство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Подольский имеет финансовые возможности, <…> гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу», — указал собеседник агентства.

Подольский занимал пост исполнительного директора ООО «УК „Роснано“». В феврале его отправили в СИЗО на срок в один месяц 28 суток.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что корпорация активно сотрудничает со следователями по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями топ-менеджеров. Обвиняемыми по делу стали бывший заместитель исполнительного директора Артур Галстян, экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский.

По версии следствия, они подделывали финансовые документы для получения новых субсидий из государственного бюджета. В период с 2022 по 2024 год, ООО «УК „Роснано“» получила таким образом более 43 миллиардов рублей. Преступление вскрылось во время аудита, который провели после смены руководящего состава компании.