В «Роснано» заявили о сотрудничестве со следствием по делу топ-менеджеров

«Роснано» активно сотрудничает со следователями по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями топ-менеджеров корпорации. Об этом РИА «Новости» сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Он добавил, что детали расследования уголовного дела «Роснано» комментировать не может.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера корпорации Артура Галстяна. Он занимал должность заместителя исполнительного директора.

Обвиняемыми по делу также стали экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский.

По версии следствия, они подделывали финансовые документы для получения новых субсидий из государственного бюджета. Преступление вскрылось во время аудита, который провели после смены руководящего состава компании.