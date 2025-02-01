Бывшему заму исполнительного директора «Роснано» избрали меру пресечения

Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

В госкорпорации Галстян занимал пост заместителя исполнительного директора — управляющего директора по финансам.

При рассмотрении ходатайства следователей об избрании меры пресечения суд отказал представляющим интересы обвиняемого адвокатам в домашнем аресте или запрете определенных действий.

Артур Галстян проходит обвиняемым вместе бывшим директором по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Мариной Касенковой и бывшим заместителем председателя правления госкорпорации Борисом Подольским.

По версии следствия, они подделывали отчеты о финансах и экономической деятельности «Роснано» для получения новых субсидий из государственного бюджета. Расхождение в бумагах и реальных результатах обнаружили в ходе аудита, проведенного после смены руководства.