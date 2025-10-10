У бывшего главы строительной компании нашли книгу по обходу налогов

У задержанного в Красноярске бывшего генерального директора «Монолитхолдинга» нашли книгу про то, как обходить налоги. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash .

Речь идет об экс-главе строительной фирмы «Монолитхолдинг» Разиме Абасове. Следователи задержали бизнесмена в особняке в Соснах, где изъяли примерно 20 миллионов рублями, долларами и золотыми слитками. Участок в округе оказался одним из самых крупных. За день до этого в главном офисе фирмы провели обыски.

В декабре прошлого года бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его помощника Игоря Грабина задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбудили уголовное дело о хищении более 152 миллионов рублей при возведении опорных пунктов в приграничных регионах.