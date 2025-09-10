Дело о хищении на строительстве укреплений в Курской области передали в суд

Генпрокуратура: на постройке укреплений в Курской области украли 152 млн рублей

Уголовное дело о хищении более 152 миллионов рублей при строительстве опорных пунктов в приграничных районах Курской области передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что обвиняемыми по делу проходят бывший генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, а также предприниматель Андрей Воловиков.

По версии следствия, Лукин вместе с подчиненным обеспечил владеющему фирмой «КТК Сервис» Воловикову заключение контракта на строительство опорных пунктов в Курской области.

Никакой реальной работы компания не провела и только создала видимость, за что получила более 152 миллионов рублей, которые похитили участники схемы.

Уголовное дело о присвоении или растрате против обвиняемых рассмотрит Ленинский районный суд Курска.

Бывшего генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина задержали в декабре прошлого года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил бывших чиновников под стражу.