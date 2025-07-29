У блогера Щепихина обнаружили расстройство личности

У блогера Арега Щепихина* обнаружили расстройство личности. Суд оставил его в СИЗО еще на шесть месяцев, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, во время судебного заседания Арег* попросил адвоката передать братьям, что он в тюрьме, чтобы родственники приносили ему передачи.

Кроме того, изначально Арег* согласился на продление ареста. Однако потом он посоветовался с адвокатом и попросил домашний арест.

В суде заявили, что в ходе психиатрической экспертизы у блогера обнаружили смешанное расстройство личности. В начале июля Арег* стал фигурантом уголовного дела по статьям о призывах к экстремизму в интернете и разжигании вражды с угрозой насилия.

Неизвестные люди схватили Щепихина* на глазах у очевидцев 3 июня, через несколько минут после того, как он выложил видео у Ярославского вокзала в Москве. Они затолкали блогера в багажник Mercedes и увезли.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.