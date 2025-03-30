Турфирма из Владивостока сорвала поездку 100 детей в Китай на каникулы

Турфирму из Владивостока обвинили в мошенничестве за срыв поездки детей в Китай

Группа из почти 100 детей и их родителей из четырех регионов Дальнего Востока не смогла въехать в Китай по оплаченным путевкам по вине частной туристической фирмы. В результате они застряли во Владивостоке: взяли билеты домой на апрель. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В ведомстве добавили, что власти региона организовали места для проживания, питания и досуг детям и родителям, приехавшим во Владивосток в надежде на дальнейшее путешествие.

Для несовершеннолетних из Хабаровского края выделили отдельный вагон, в котором они отправятся домой.

По итогам проверки прокуратуры против владеющего туристической компанией индивидуального предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества.

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Инесса Койрович на странице во «ВКонтакте» заявила, что только из ее региона во Владивосток для поездки в Китай приехали 41 ребенок и восемь взрослых.

«Обратные билеты у всех на 4 апреля. В такой же ситуации оказались дети и из других регионов Дальнего Востока», — написала она.

Койрович добавила, что деньги за путевки туристический оператор получил в полном объеме, но организовать поездку в Китай для клиентов не смог.

В середине марта около 300 пассажиров рейса в Шарм-эль-Шейх почти сутки провели в московском аэропорту Домодедово в ожидании самолета авиакомпании Egypt Air. Из-за технических неполадок шасси вылет переносили пять раз.

Представители перевозчика заявили, что заменить борт не могут, поэтому пассажирам придется дождаться доставки необходимой детали для вылета.