Переносили пять раз. Триста туристов сутки ждут самолета в Домодедово

Около трехсот пассажиров рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх почти сутки ожидают вылета из аэропорта Домодедово из-за поломки самолета авиакомпании Egypt Air. Об этом сообщил Telegram-канал «Острожно, новости» .

Рейс в Шарм-эш-Шейх должен был вылететь из Москвы в 1:15 ночи. Однако Airbus авиакомпании Egypt Air не смог отправиться вовремя из-за технических неполадок. По предварительным данным, произошла поломка самолета, связанная с неисправностью шасси.

Представители авиакомпании заявили пассажирам, что необходим ремонт, а заменить самолет невозможно. В результате сотни туристов остались в аэропорту — по словам представителей авиакомпании, новую деталь для ремонта везут в Москву из Каира.

В беседе с изданием пассажиры пожаловались, что их долго не размещали в гостиницах. Когда перевозчик наконец организовал трансфер, выяснилось, что туристов отправили не в те гостиницы. В результате люди вынуждены были еще несколько часов ожидать автобус в аэропорту.

Источники Telegram-канала Mash добавили, что рейс переносили уже пять раз. Позднее представители Домодедово объяснили, что рейс задержали по техническим причинам, проблему устраняет авиаперевозчик. Новое время вылета — 17 марта, 22:00.

Ранее в двух московских аэропортах вводили временные ограничения.